Азербайджан разместил тысячи солдат на границе с Арменией и ведёт сбор крови у своих граждан

Аргументы Недели → Армия 13+

20 мая 2021, 14:07

Фото: соцсети

В блогосфере появились сообщения о призыве азербайджанских властей к гражданам сдать кровь. Председатель сената Франции, разместил в «Твиттер» информацию о подготовке Баку к войне и призвал «перейти от дипломатии к действиям».

Азербайджанский оппозиционер Мирзали Мохаммад разместил в Твиттер сообщение: «Госдепартамент США призвал своих граждан не посещать Азербайджан. В настоящее время в стране ведётся сбор крови. Правительство попросило граждан сдать кровь. Отмечу, что до войны в стране собирали кровь без всякого повода».

Председатель сената Франции Жерар Ларше также разместил в Твиттере сообщение: «Азербайджан увеличивает провокации против Армении. Тысячи азербайджанских военнослужащих находятся на границе с Арменией. Вы, наконец перейдёте от дипломатии к действиям». Этот пост обращен к французским властям. Интересно как они могли бы отреагировать на действия Баку? Тем временем Москва в сложившейся на границах Армении ситуации придерживается старой, как мир истинны: «Лучше плохие переговоры (плохой мир) – чем хорошая война».

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