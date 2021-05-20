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На Каспии идут совместные военно-морские учения Казахстана и России

, 10:01

На Каспии идут совместные военно-морские учения Казахстана и России
Фото: соцсети

В Каспийском море проходят совместные учения Военно-морских сил Республики Казахстан и Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации. Об сообщило EADaily, ссылаясь на Министерство обороны Казахстана.

Учения посвящены защите объектов экономической деятельности в северной части Каспийского моря. Отметим, что на севере Каспия Казахстан разрабатывает гигантское шельфовое нефтяное месторождение Кашаган.

«От Вооруженных Сил Казахстана участвуют оперативная группа управления главнокомандующего Военно-морскими силами, подразделение военно-морской базы, экипажи ракетно-артиллерийских кораблей «Орал» и «Мангыстау», гидрографического судна «Жайык». Кроме того, задействованы самолеты фронтовой и вертолеты армейской авиации», — отмечено в пресс-релизе.

Руководит совместными учениями главнокомандующий Военно-морскими силами Казахстана контр-адмирал Сакен Бекжанов.
Российским и казахстанские военные отрабатывают задачи по охране и обороне объектов экономической деятельности, изучают новые формы и способы ведения боевых действий. Экипажи кораблей отражают нападения условного воздушного противника, отрабатывают артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям, а также оказывают помощь условно терпящему бедствие кораблю.

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