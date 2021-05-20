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Значительно увеличилось число полётов бомбардировщиков B-52H ВВС США близ Калининградской области

, 09:55

Значительно увеличилось число полётов бомбардировщиков B-52H ВВС США близ Калининградской области
Фото: соцсети

Истребитель Су-27П, из состава дежурных сил противовоздушной обороны Балтийского флота, поднимался в воздух для идентификации и сопровождения американского стратегического бомбардировщика B-52H, который совершал полёт у границ России в районе Калининградской области, сообщает «АННА-Ньюбс».

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27, из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Летчик российского истребителя идентифицировал воздушную цель, как стратегический бомбардировщик В-52Н командования глобальных ударов ВВС США, и сопроводил ее над акваторией Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной Российской Федерации в среду.

Речь идёт о бомбардировщике Boeing B-52H Stratofortress ВВС США, который вылетел из аэродрома Морон в Испании для участия в одном из эпизодов учений Вооруженных сил США и их союзников по НАТО «Весенний шторм», проходящих на полигонах в Эстонии.

Четыре бомбардировщика B-52H из состава 2-го бомбардировочного крыла 8-й воздушной армии ВВС США, которое дислоцировано на аэродроме Барксдейл расположенном в штате Луизиана на юге США, прибыли на испанский аэродром Морон в понедельник 17 мая.

Стратегические бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress предназначены для нанесения массированных ударов по районам сосредоточения войск противника, стационарным и подвижным объектам, подавления средств ПВО, постановки минных заграждений, нанесения ударов как ядерным, так и неядерным вооружением. В настоящее время проходит испытания гиперзвуковая ракета AGM-183A ARRW, которой в перспективе будут оснащаться бомбардировщики B-52H.

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