На Южном Урале проходит «Танковый биатлон»

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20 мая 2021, 08:44 Татьяна Михайлова Источник: пресс-служба Центрального военного округа

Пресс-служба Центрального военного округа

Участники сдают нормативы по четырем дисциплинам.

На полигоне в Челябинской области проводится Всеармейский конкурс «Танковый биатлон» Армейских международных игр. В них принимают участие свыше 100 военнослужащих — это представители Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск и Казанского танкового училища.

В рамках первого этапа конкурса команды танкистов приступили к сдаче нормативов. Первым участников пришлось нелегко: на Южном Урале стоит жаркая погода, температура внутри танка поднималась до +50 градусов. Танкистам необходимо было преодолеть условно зараженный участок, установить приборы ночного видения, восстановить натяжение гусениц, установить тралы, а также оказать первую медицинскую помощь. Судейской бригадой оценивается качество и скорость выполнения нормативов.

Победителей первого этапа определят по результатам выполнения нормативов, стрельбы и времени, потраченного на преодоление дистанции с естественными и искусственными препятствиями.

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