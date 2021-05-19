Азербайджанские войска, нарушая договорённости, не уходят из Армении, надвигается новая война?

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19 мая 2021, 18:39 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Армянские СМИ: Президент Армении призвал Вооруженные силы и Службу национальной безопасности – защитить суверенитет страны. Ереван жестко требует, чтобы Баку вывел свои войска с Армянской территории, Азербайджан было согласившийся отвести свои силы из Сюникской области, тянет время. Эксперты считают, что на этот раз войны не избежать.

Никол Пашинян посетовал, что реакция ОДКБ несколько задерживается. Российские военные эксперты напомнили об антироссийской политике правительства Пашиняна и о об антироссийской риторике армянского премьера до карабахских событий прошлого года. В связи с этим колебания Кремля объяснимы, проливать кровь российских солдат за столь ненадёжного союзника у правительства РФ, похоже, нет особого желания, - отмечают специалисты.

Пашинян назвал неуместными разговоры о делимитации и демаркации границ в контексте ситуации сложившейся в Сюнике. «Ещё раз заявляю, что азербайджанские силы должны покинуть суверенную территорию Армении», - заявил Пашинян.

Ранее с предложением выступить посредником в установлении границ Армении и Азербайджана выступил глава МИД России Сергей Лавров, касаясь ситуации в Сюникской области, куда вторглись азербайджанские силы.

В армянском сегменте Интернета появилось сообщение о том, что Владимир Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе. Общий настрой на то, чтобы урегулирование на границе велось исключительно политико-дипломатическими методами, сообщает Кремль. Россия намерена продолжить свои посреднические усилия.

Вместе с тем, на военную выручку Армении готов прийти Иран. Статью о приграничных событиях в Сюнике опубликовал на иранском аналитическом сайте Irdiplomacy эксперт по международным отношениям Эхсан Мовахедиан. Он подчеркнул, что Баку, пользуясь ситуацией, когда внимание всего мира сосредоточено на Палестине и Израиле, пытается продвигать свои экспансионистские тенденции на территорию Армении.

Автор коснулся азербайджано-израильских отношений, подчеркнув, что они настолько глубоки, что Баку даже не пытается осудить действия Израиля против Палестины.

«И это должно быть особенно отмечено для тех, кто считал, что оккупация Карабаха Азербайджаном и сокращение границы Ирана с Арменией не противоречат интересам Ирана только потому, что Азербайджан считается исламской страной», – написал он.



Мовахедиан подчеркнул, что в случае молчания и бездействия Ирана и России Баку попытается продолжить оккупацию Сюника. Автор подчеркнул, что наличие армяно-иранской границы необходимо для того, чтобы не находиться в зависимости от Азербайджана под влиянием Турции и Израиля.

По мнению эксперта, Баку испытывает Армению и Россию, и если реакция последней будет слабой, Азербайджан продолжит свою экспансионистскую политику. Было подчеркнуто, что, если Россия не обеспечит сильное присутствие на границах Армении, это сделают Азербайджан, Турция и Израиль.

Мовахедиан выразил мнение, что Иран должен принять участие в миротворческой миссии и вместе с Россией защищать территориальную целостность Армении. «Чтобы сохранить 20-километровую границу с Арменией, необходимо обеспечить серьезное военное присутствие в других уязвимых точках на границе с этой страной, обеспечить консультативное присутствие в Армении по запросу Еревана, открыть этот независимый транзитный маршрут любой возможной ценой. Это – минимальные шаги, которые необходимо включить во внешнюю и военную политику Ирана», –резюмировал свою мысль автор.

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