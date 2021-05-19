Армения развернула на границе с Азербайджаном дополнительные подразделения

Аргументы Недели → Армия 13+

19 мая 2021, 13:20

Фото: соцсети

Подразделения ВС Армении развернуты на приграничных участках в Сюнике и Гегаркунике, в районе продвижения азербайджанских войск, сообщает МО Армении. Указывается, что это начисто лишило противника хотя бы теоретической возможности предпринять какие-то действия.

Отмечается, что и территории, и азербайджанские военные, и пути их снабжения полностью контролируются армянскими ВС. В этих условиях единственным разумным и мирным решением может быть только отступление противника на исходные позиции.

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