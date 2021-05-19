Госдеп США вновь разместил предвоенное предупреждение по Армении, как это он делал пред началом войны в Карабахе

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19 мая 2021, 13:16

Фото: соцсети

Соединëнные Штаты призвали своих граждан воздержаться от путешествий в Армению и Нагорный Карабах, а также соблюдать осторожность на дорогах у границы с Азербайджаном. Соответствующее предупреждение было размещено 18 мая на сайте Госдепартамента США. Об этом пишет EADaily.

Отмечается, что Центры по контролю и профилактике заболеваний США констатировали высокий уровень заражений коронавирусной инфекцией Covid-19 в Армении, в связи с чем американское внешнеполитическое ведомство установило для республики четвëртый уровень эпидемиологической опасности — «не отправляться в путешествие».

Госдеп также настоятельно рекомендовал своим гражданам не посещать Нагорный Карабах и прилегающие территории из-за недавних боевых действий, предупредив о том, что жертвы были и после их окончания.

«Правительство США не может предоставить американским гражданам экстренные услуги в Нагорном Карабахе и его окрестностях из-за ограниченoго (дипломатического) доступа», — подчëркивается в сообщении.

Власти США рекомендуют согражданам соблюдать осторожность на трассах, пролегающих вдоль армяно-азербайджанской границы.

«Некоторые участки дороги могут пересекать международные границы без предварительного уведомления. Дороги могут контролироваться контрольно-пропускными пунктами или быть закрыты для путешественников без предварительного уведомления», — предупреждает Госдеп.

Аналогичное сообщение размещено на сайте ведомства и касательно посещений Азербайджана, но с несколько иными формулировками. Так, помимо высокого риска заражения Covid-19 (тот же четвëртый уровень опасности, как и в случае с Арменией), американские власти предупреждают о серьëзной «террористической угрозе» в крупнейшей закавказской республике.

«Азербайджан может быть объектом террористических атак, избегайте ненужных поездок на азербайджано-иранскую границу.

Террористы могут атаковать без предупреждения туристические зоны, транспортные узлы, рынки / торговые центры, объекты местного самоуправления, отели, клубы, рестораны, религиозные объекты, парки, крупные спортивные и культурные мероприятия, образовательные учреждения, аэропорты, другие общественные места», — говорится в уведомлении.

Как напоминают в среду армянские СМИ, похожие уведомления появились на сайтах посольств США в Армении и Азербайджане 25 сентября 2020 года, за два дня до начала войны в Карабахе.

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