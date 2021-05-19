Швейцария проинспектирует Россию на предмет ядерной безопасности

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19 мая 2021, 12:57

Фото: соцсети

По информации начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в период с 19 по 21 мая 2021 г. Швейцария проведет на территории Российской Федерации инспекцию указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию.

Определенный Швейцарией указанный район расположен в Воронежской и Белгородской областях и охватывает площадь около 15000 кв. км.

Подобные инспекции проводятся с целью определения масштабов, осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности.

В ходе работы инспекторы получат брифинги от командования воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района, содержащие информацию об их структуре, задачах и военной деятельности.

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