Швейцария проинспектирует Россию на предмет ядерной безопасности

По информации начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в период с 19 по 21 мая 2021 г. Швейцария проведет на территории Российской Федерации инспекцию указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию.
Определенный Швейцарией указанный район расположен в Воронежской и Белгородской областях и охватывает площадь около 15000 кв. км.
Подобные инспекции проводятся с целью определения масштабов, осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности.
В ходе работы инспекторы получат брифинги от командования воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района, содержащие информацию об их структуре, задачах и военной деятельности.
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