После пандемии восстановили конный и пеший развод Кремлевского караула

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19 мая 2021, 12:20

Фото: соцсети

Федеральная служба охраны возобновляет проведение церемоний развода пеших и конных караулов в Кремле. Первая в нынешнем сезоне церемония пройдет 29 мая. Сообщает «ТАСС».

Современная церемония развода пеших и конных караулов утверждена осенью 2004 года и за 15 сезонов стала визитной карточкой Кремля. Церемониал воссоздан с учетом вековых воинских традиций и объединил элементы воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, "конную карусель" и музыкальное сопровождение духового оркестра. В церемонии принимают участие подразделения ФСО России: Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр. Посмотреть на развод караулов на Соборной площади может любой желающий, купив билет на посещение Кремля.

В 2020 году сезон был пропущен — церемония развода караулов не проводилась из-за распространения коронавируса.

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