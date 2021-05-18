ВС Армении оставляют за собой право решить ситуацию на границе с Азербайджаном силовым путем

Аргументы Недели → Армия 13+

18 мая 2021, 21:19

Фото: соцсети

Это произойдет «в случае отсутствия мирного урегулирования в разумные сроки, то есть, если азербайджанские военные без предусловий не вернутся на исходные позиции», говорится в сообщении Минобороны Армении.

Согласно сообщению, ситуация на армяно-азербайджанской границе по положению на вечер 18 мая не изменилась, обстановка относительно спокойная. Оборонное ведомство придает важность необходимости мирного урегулирования проблемы и высоко оценивает усилия в этом направлении различных стран и международных структур.

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