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В Шуши произошла драка между российскими миротворцами и азербайджанскими солдатами

, 21:02

В Шуши произошла драка между российскими миротворцами и азербайджанскими солдатами
Фото: соцсети

Радио FM106.5 / News.am передает, что в городе Шуши, в Нагорном Карабахе произошла драка между азербайджанскими солдатами и российскими миротворцами. Инцидент был спровоцирован азербайджанской стороной.

По свидетельству очевидцев на посту российских миротворцев близ Шуши произошла драка между азербайджанскими и российскими военнослужащими. Спровоцировали инцидент азербайджанцы. Свидетели отмечают, что у россиян и азербайджанцев в руках было оружие, но огонь никто не открывал и никаким другим способом оно не применялось, в ход шли только кулаки. Подробности инцидента уточняются.

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