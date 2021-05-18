В Шуши произошла драка между российскими миротворцами и азербайджанскими солдатами
18 мая 2021, 21:02
Радио FM106.5 / News.am передает, что в городе Шуши, в Нагорном Карабахе произошла драка между азербайджанскими солдатами и российскими миротворцами. Инцидент был спровоцирован азербайджанской стороной.
По свидетельству очевидцев на посту российских миротворцев близ Шуши произошла драка между азербайджанскими и российскими военнослужащими. Спровоцировали инцидент азербайджанцы. Свидетели отмечают, что у россиян и азербайджанцев в руках было оружие, но огонь никто не открывал и никаким другим способом оно не применялось, в ход шли только кулаки. Подробности инцидента уточняются.
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