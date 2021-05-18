В небе над Техасом столкнулись два учебных самолёта ВМС США
18 мая 2021, 20:30
По словам представителей ВМС. США, столкновение двух учебных самолетов T-45 Goshawk произошло около 11 часов утра в небе над Рикардо, штат Техас, примерно в 50 милях к юго-западу от Корпус-Кристи.
Одному из реактивных самолетов удалось благополучно приземлиться на авиабазе Кингсвилл, в то время как инструктор и пилот второго были вынуждены катапультироваться. По словам представителей ВМФ, один из пилотов получил легкие травмы и проходит лечение в местной больнице.
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