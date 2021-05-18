Вертолёт Ми-28НМ может управлять беспилотниками

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18 мая 2021, 18:42

Фото: соцсети

При создании новейшей модификации ударного вертолёта Ми-28НМ было заложено требование к организации взаимодействия вертолёта и беспилотников-разведчиков в автоматическом режиме. Также вертолёт может осуществлять запуск корректируемых боеприпасов («беспилотников-камикадзе»). Об этом пишет агентство «АННА Ньюс».



Об этом рассказал главный конструктор программы «Боевые вертолеты» Национального центра вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова Виталий Щербина в своём интервью российскому информационному агентству ТАСС.



«Техническим заданием на ОКР по созданию боевого вертолета Ми-28НМ предусмотрена организация автоматизированного взаимодействия с БЛА средней дальности типа «Корсар» и «Форпост-Р», как через автоматизированный командный пункт армейской авиации, так и напрямую между вертолетом и беспилотником», — сообщил Виталий Щербина.



Осенью прошлого года сообщалось о создании универсальных модульных блоков запуска неуправляемых ракет, которые позволят лётчикам вертолётов Ми-28НМ запускать небольшие беспилотники и барражирующие боеприпасы из направляющих для ракет.



«Одним из направлений взаимодействия между Ми-28НМ и БЛА является включение в состав комплекса авиационного вооружения вертолета беспилотников-камикадзе. Суть применения данных дронов заключается в том, что вертолет выходит в заданный район и запускает один или несколько беспилотников, управляемых с борта вертолета. При обнаружении объектов противника экипаж вертолета выдает данные целеуказания и осуществляет контроль поражения объектов», — рассказал главный конструктор программы «Боевые вертолёты» НЦВ им. М. Л. Миля и Н. И. Камова



Ми-28НМ — модернизированный ударный вертолёт, предназначенный для поддержки мотострелковых, десантно-штурмовых и разведывательных подразделений. В процессе модернизации вертолёта был учтён опыт эксплуатации Ми-28Н в войсках. Ми-28НМ получил новые образцы высокоточного оружия большой дальности, комплекс противодействия ПВО, новый локатор, модернизированные двигатель и лопасти несущего винта, обновлённую систему управления.

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