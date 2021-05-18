В парке «Патриот» состоялось открытие чемпионата ВС РФ по армейской тактической стрельбе

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18 мая 2021, 17:26

Фото: соцсети

18 мая 2021г в многофункциональном огневом центре (МФОЦ) Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» состоялось торжественное открытие чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по армейской тактической стрельбе. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

В этом году в соревнованиях принимают участие более семидесяти команд от более двадцати органов военного управления, а также других силовых ведомств.

Поздравил команды с началом чемпионата и пожелал им удачи начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

«Чемпионат по армейской тактической стрельбе проводится уже в четвертый раз. И с каждым годом расширяется его программа, усложняются упражнения. В настоящее время армейская тактическая стрельба стала предметом боевой подготовки. Армейская стрельба имеет очень важное значение. Мало знать материальную часть. Мало даже просто вести точную стрельбу. Здесь мы видим огневую подготовку, тактическую подготовку, включаются даже элементы рукопашного боя и тактической медицины. Хотел бы всем участникам чемпионата пожелать успехов. И пусть, как говорят, победит сильнейший», – сказал он.

Чемпионат продлится до 22 мая.

В 2018 году в целях повышения уровня огневой выучки военнослужащих и эффективного использования ими штатного стрелкового оружия проведен первый чемпионат Вооружённых Сил по практической стрельбе.

В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина о развитии военно-прикладных видов спорта по приказу Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в декабре 2019 года в России создана Федерация армейской тактической стрельбы (ФАТС). Ответственным за федерацию назначен заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

Президентом ФАТСР избран начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ Иван Бувальцев.

За период 2018–2020 годов прошло 40 соревнований по армейской тактической стрельбе, среди которых 3 чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации.

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