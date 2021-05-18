Украина, Молдавия и Грузия объединяются в Несоветский союз для противодействия России

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18 мая 2021, 17:22

Фото: соцсети

В Киеве прошли переговоры министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Молдавии Аурелиу Чокоя и Грузии Давида Залканиани, закончившиеся подписанием трёхстороннего меморандума о региональной безопасности и поддержке друг друга в процессе интеграции в Евросоюз. С последнего как раз и начнём анализ того, что главы внешнеполитических ведомств трёх стран обсуждали. Об этом пишет агентство «АННА-ньюс».



Все три страны являются подписантами соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили в далёком теперь 2006 году на очередной сессии Европарламента заявил, что его страна всеми силами рвётся в ЕС. Евродепутаты тогда порукоплескали Саакашвили. Но не более того. Пройдёт ещё два года, пока 26 мая 2008-го Евросоюз не утвердит проект «Восточного партнёрства».



Это была своего рода «кость» очень желавшим в то время евроинтегрироваться странам, образовавшимся после развала Советского Союза на его пространствах. Кроме четырёх членов антироссийского образования ГУАМ – Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии к «Восточному партнёрству» подвязались и две дружественных Москве страны. Армения и Белоруссия, которые тогда были на очередном пике охлаждения отношений с Россией.



Но вернёмся к Грузии. Эта страна в «Восточном партнёрстве» нас интересует прежде всего потому, что Тбилиси, не в последнюю очередь с подачи его западных партнёров, непосредственно ввели в вооружённую конфронтацию с Россией. На Грузии решили поэкспериментировать на предмет того, будет ли защищать Москва свои национальные интересы. Последующие события показали, что Россия на это готова. Дальше, кстати, был Крым.



В отличие от откровенно антироссийского режима Михаила Саакашвили, в Молдавии и Украине при первичном согласовании условий об Ассоциации с Евросоюзом были режимы, которые старались подчеркнуть свою пророссийскость. Хотя получалось это далеко не всегда. Тогдашний президент Молдавии Владимир Воронин в последний момент отказался подписывать российский план урегулирования молдо-приднестровского конфликта. Потом, вместе с Киевом, при правлении там Виктора Ющенко, устроил экономическую блокаду Приднестровья, из-за чего Молдавия в дальнейшем попала под достаточно жёсткие российские экономические санкции. Кстати, вместе с Грузией. Владимир Воронин потом снова станет «другом Москвы», но уйдёт в отставку в результате массовых беспорядков в Кишинёве в апреле 2009 года. В ходе тех событий будет разгромлен парламент, администрация президента, правительство, а заодно и академия наук. Эксперты считают, что причиной погромов стало совместное заявление тогдашних президентов России Дмитрия Медведева, Молдавии Владимира Воронина и Приднестровья Игоря Смирнова о том, что миротворческая операция на берегах Днестра будет продолжаться до полного урегулирования молдо-приднестровского конфликта. На Западе, который ратовал и ратует за замену миротворцев миссией гражданских наблюдателей под эгидой какой-нибудь международной организации, конечно же, это заявление понравиться не могло.



Бывший президент Украины Виктор Янукович, хорошо изучив кабальные условия торгового соглашения с Евросоюзом, решил его не подписывать. В стране разгорелся Евромайдан. Мало кто из толпы, которая по примеру своих кишинёвских собратьев образца 2009 года стала крушить административные здания, понимал, что то соглашение означает полнейшее крушение украинской экономики. В итоге оно все же произошло.



Руководство всех трёх стран, так рвущихся в Евросоюз, похоже вновь не понимает, что они Брюсселю нужны лишь в нынешнем качестве полностью открытого для иностранных товаров рынка при массе условий, препятствующих обратным поставкам. Если же понимает, то тут нужно уже речь вести не о наивном стремлении в «единую европейскую семью», а уже о статьях уголовных кодексов, подпадающих под категорию «Государственные преступления».

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