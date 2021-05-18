За последнюю неделю вдоль границ Белоруссии отмечено 25 вылетов пилотируемой и беспилотной разведывательной авиации

Аргументы Недели → Армия 13+

18 мая 2021, 16:01

Фото: соцсети

По данным Совбеза, на территории Польши отмечены действия спецподразделений, изучающих подходы к белорусской границе. «Только за последнюю неделю отмечено 25 вылетов пилотируемой и беспилотной разведывательной авиации вдоль границ Беларуси. Также на польском направлении отмечены действия подразделений специального назначения, которые занимались изучением подходов к государственной границе, прохода через нее – оценка, разведка. Конечно же это все не может не вызывать беспокойства», — приводит слова Александра Вольфовича портал «Беларусь сегодня».

Он добавил, что военная обстановка вдоль белорусских границ становится все более напряженной. Ведомствами страны отслеживаются, анализируются и вырабатываются адекватные меры реагирования, прежде всего, связанные с усилением охраны государственной границы, а также боевого дежурства по противовоздушной обороне, отметил Вольфович.

«Та интенсивность, количество учений, которые проходят на территории сопредельных стран, конечно же, вызывает определенные военные риски. И не только в глубине сопредельных стран, но и вдоль, вблизи границ Республики Беларусь», — заключил Генсек Совбеза Белоруссии. Сообщают «Известия».

Первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) республики Игорь Король 16 мая допустил, что авиация НАТО в ходе демонстративных полетов с большой долей вероятности отрабатывает нанесение ударов по Белоруссии и России.

В начале апреля замглавы белорусского госпогранкомитета Сергей Новиков заявил, что Белоруссия и Россия готовят новую программу пограничной безопасности на 2023–2027 годы. Так, планируется усилить охрану белорусско-польского участка границы за счет строительства и реконструкции инженерных заграждений. Кроме того, подобная цель может быть достигнута за счет модернизации имеющихся сигнализационных комплексов.

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