Вопрос об исполнении Россией обязательств в рамках ОДКБ снова стоит остро

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18 мая 2021, 14:47

Фото: соцсети

Россия в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет исполнять все свои обязательства, у Армении на этот счет нет вопросов, заявил президент РФ Владимир Путин, ещё 7 октября прошлого года. Информацию об этом распространило агентство Интерфакс.

«Как известно, Армения является членом ОДКБ, у нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Боевые действия, к огромному нашему сожалению, они продолжаются до сих пор, они ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого Договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства», - сказал президент РФ в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала Россия-1 (ВГТРК).

Путин добавил: «Как вы знаете, я – в постоянном, живом рабочем контакте с премьер-министром Армении, и никаких вопросов у Армении по поводу качества исполнения Россией своих союзнических обязательств не возникает».

«Мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен, но, если он не будет исчерпан окончательно, судя по всему, до этого еще далеко, но во всяком случае мы призываем, и я еще раз хочу об этом сказать, призываем к прекращению огня», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что это необходимо сделать «как можно быстрее».

«Это трагедия, мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах – это вся территория, на которой проживают не чужие нам люди», - сказал президент РФ.

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