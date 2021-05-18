Эрдоган выступил с речью, в которой призывает защитить угнетенных палестинцев в Иерусалиме

Аргументы Недели → Армия 13+

18 мая 2021, 13:32

Фото: соцсети

Эрдоган раскритиковал президента США Джо Байдена за оружейную сделку с Израилем:

«Уважаемый Байден, вы пишете кровавыми руками историю Газы, которая подвергаемся применению несоразмерной силы. Мы же продолжаем нести свою вахту по защите Палестины. Вы вынудили нас это сказать».

Он также сообщил, что Турция призывает ООН, СБ ООН, ОИС, и все другие международные организации к активным действиям по защите угнетенных палестинцев в Иерусалиме: «Израиль убивает женщин и детей, разбомбил здание (в Газе), где находилась пресса. Вы переживаете за израильских детей, которые пугаются звука взрывов, и не переживаете за палестинских детей, которые гибнут от израильских бомб». Об этом сообщает портал «Мировые конфликты».

Эрдоган напомнил, что самый быстрый и эффективный способ предотвратить угрозу в нынешней ситуации - предоставить Иерусалиму новый статус управления, предложенный Турцией:

«Лучшим способом управления Иерусалимом было бы создание комиссии из представителей трех религий».

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