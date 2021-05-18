«Хватит десяти кораблей»: Северный флот осваивает новый ударный комплекс

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18 мая 2021, 13:06

Фото: соцсети

Испытания новейшей противокорабельной ракеты «Циркон» вышли на финишную прямую — фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» готовится к заключительным тестовым пускам. По последним данным, их проведут к концу лета, затем систему продолжат дорабатывать на подводных лодках. Об этом сообщают РИА Новости.

Точная дата старта заключительных испытаний пока неизвестна, однако, по словам министра обороны Сергея Шойгу, к концу года ракету полностью проверят. А в апрельском послании Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что оружие скоро встанет на боевое дежурство. Серийные поставки Вооруженным силам намечены на следующий год.

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» первым отстрелялся перспективной ракетой "Циркон" на море по учебным целям. Его приняли в состав флота летом 2018-го. Из-за продвинутых электронных систем на борту и высокой степени автоматизации этот корабль называют «плавающий компьютер». Причем многие технологии применили впервые.

Эксперты считают, что даже десять подводных и надводных кораблей с «Цирконом», наряду с ядерным наступательным и оборонительным вооружением, позволят североморцам решать любые геополитические задачи по обороне страны.

Примечательно, что «Циркон», еще не вставший на вооружение, уже влияет на политику. Так, посол России в США Анатолий Антонов отметил, что успешные испытания комплекса придают уверенности российским дипломатам на переговорах с американцами о контроле над вооружениями.

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