Новая фигура высшего пилотажа «воронка на хвост» позволит Ми-28НМ сбивать самолеты

Аргументы Недели → Армия 13+

18 мая 2021, 12:21

Фото: соцсети

Уникальная фигура высшего пилотажа "воронка на хвост" и ракеты "воздух - воздух" позволят новейшему вертолету Ми-28НМ атаковать самолеты противника. Об этом сообщил ТАСС главный конструктор программы "Боевые вертолеты" Национального центра вертолетостроения (НЦВ) им. М. Л. Миля и Н. И. Камова (входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех") Виталий Щербина. Об этом сообщает «Рамблер».

«Суть боевого применения заключается в снижении путевой скорости полета вертолета почти до 0 км/ч - в данном положении вертолет сливается с земной поверхностью для радаров истребителей противника. Затем экипаж занимает удобную позицию для атаки ракетами "воздух - воздух" воздушных объектов противника», - сообщил он.

По словам главного конструктора, именно появление эффективного управляемого оружия "воздух - воздух" в составе авиационного комплекса вертолета Ми-28НМ сделало актуальным применение такой фигуры высшего пилотажа, как «воронка на хвост».

Ми-28НМ совершил свой первый полет 12 октября 2016 года и является модернизированным вариантом Ми-28Н. Вертолет оборудован двойным комплектом управления - в отличие от Ми-28Н, где оператор в передней кабине ограничен в возможностях пилотирования, новой машиной можно полноценно управлять из любой кабины. Вертолет получил надвтулочную РЛС, новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс и усовершенствованную радиолокационную станцию. 27 июня 2019 года холдинг "Вертолеты России" сообщил о подписании с Минобороны РФ контракта на поставку 98 ударных вертолетов Ми-28НМ в 2020-2027 годах.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости