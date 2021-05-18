Состоится ли встреча президентов России и США, ясности по датам пока нет

Аргументы Недели → Армия 13+

18 мая 2021, 11:57

Фото: соцсети

Окончательной договоренности по месту саммита РФ - США нет, но это может быть одна из европейских столиц, сказал Рябков. Целый ряд стран предлагает свои площадки для встречи президентов России и США, добавил замглавы МИД РФ. Ясности по датам встречи также нет.

"Сейчас прорабатываются разные аспекты этого вопроса. Мы зафиксировали все, что говорилось на эту тему американской стороной, в том числе на самом высоком уровне", - сказал Рябков.

"Если и когда окончательная договоренность о саммите будет достигнута, подготовка будет глубокой и потребует определенного времени", - отметил он в интервью РБК.

"Мы смотрим на потенциальный саммит как на крупнейшее мероприятие в наших двусторонних отношениях, а также как на очень серьезный сигнал всему международному сообществу", - сказал Рябков.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости