Несмотря на обещание покинуть армянскую территорию Баку затягивает процесс отвода войск

Аргументы Недели → Армия 13+

17 мая 2021, 18:45

Фото: соцсети

По достоверным сведениям, цитируемым порталом «Инфотека24» - многочисленная группировка российских войск прибыла в Сюник на фоне угрозы территориальной целостности Армении. По свидетельству очевидцам Азербайджан ввёл в Сюникскую область около 2000 солдат большое количество бронетехники и военных грузовиков.

Ереван настаивает на ускорении процесса реагирования на возникшую ситуацию в рамках ОДКБ и двустороннего армяно-российского договора. Более того, Пашинян заявил, что Армения не обсуждала и не будет обсуждать возможность открытия коридора через Сюник для Азербайджана. Ранее Ильхам Алиев в ультимативной форме обратился к властям Армении, требуя открыть коридор в Нахичевань. В противном случае он обещал пробить этот коридор силой.

Судя по всему, азербайджанские солдаты пока не двигаются с места. При этом, с другой стороны, против них вскоре будет развёрнут российский военный контингент из 102-ой базы ВС РФ в Армении. Эксперты считают, что российским войскам не стоит затягивать действия с применением силы по отношению к азербайджанским военным, вторгшимся на территорию Армении. Тем более, что Баку проявляет излишнее упорство.

Иран отреагировал на создавшуюся ситуацию у своих северных границ. Со стороны властей Исламской республики было заявлено, что любое изменение границы Армении неприемлемо. «Позиция Исламской Республики Иран очень четкая, решительная. Мы не принимаем никаких изменений в регионе, территориальная целостность стран региона должна быть сохранена, мы не принимаем никаких внерегиональных сил вблизи наших границ. Если они захотят взять часть территории Армении, наши границы изменятся, то есть у нас будет новый вопрос, для нас это неприемлемо. «Границы прошлого должны быть полностью защищены, общая граница Исламской Республики Иран с Арменией должна быть сохранена», - сказал Моджтаба Золнури, председатель Комитета национальной Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter сообщил о том, что обсудил с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом вопрос нагорно-карабахского урегулирования.

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