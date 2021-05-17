Видео: Новые очки ночного видения армии США

Аргументы Недели → Армия 13+

17 мая 2021, 18:10

Фото: соцсети

Армия США опубликовала видео от первого лица, в котором показала, что будет видеть солдат, использующий новые очки ночного видения в сражениях в темноте. Ролик опубликован в Twitter боевой группы бригады Lancer.

Видео было снято во время учений на базе Льюис-Маккорд в Вашингтоне. Судя по записи, новые бинокли позволяют солдату детализировать происходящее и очерчивать цели в полной темноте. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Такого ночного видения вы еще не видели!» — говорится в подписи к ролику в официальном аккаунте боевой группы.

В недавних испытаниях ПНВ типа ENVG-B использовался вместе с винтовочным прицелом STORM II. Последний способен обеспечивать прицеливание в любое время суток и при наличии различных помех. Кроме того, прицел можно связать с бинокулярным прибором и передавать на него видеосигнал, что упрощает ведение огня в сложных условиях и снижает риски для стрелка.

«ENVG-B просто невероятны для ситуационной осведомленности. Наличие дополненной реальности с Rapid Target Acquisition позволяет нам быстрее принимать решения, а это спасет множество жизней», — заявил лейтенант Филипп Дэвис (Phillip Davis). Он добавил, что никогда не думал, что увидит такие возможности в армии.

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