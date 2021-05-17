Шойгу рассказал о привлечении старообрядцев к подготовке спецназа

Аргументы Недели → Армия 13+

17 мая 2021, 14:55

Фото: соцсети

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал в беседе с телеканалом "Звезда", как военные привлекают к учениям жителей тайги и других труднодоступных российских территорий. По словам министра, военнослужащие перенимают у них навыки выживания в отдаленных районах. Об этом сообщают «РИА Новости».

"Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут, нормальной полноценной жизнью... Их называют в миру старообрядцы, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые", — отметил Шойгу.

Он также рассказал, что Минобороны открыло специальные центры, в которых военные отрабатывают навыки выживания в тайге. По словам министра, такой опыт полезен как российским солдатам, так и самим старообрядцам, которым "есть чему поучиться" у силовиков.

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