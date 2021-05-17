Фестиваль инновационных научных идей «Старт в науку» пройдет на площадке технополиса «ЭРА»

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17 мая 2021, 13:03

Фото: соцсети

Замминистра обороны Николай Панков дал старт международному фестивалю инновационных научных идей воспитанников суворовских, нахимовских и кадетских училищ.

Статс-секретарь–заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков дал старт фестивалю инновационных научных идей «Старт в науку», который проводится ежегодно среди воспитанников довузовских образовательных организаций Минобороны России.

В этом году фестиваль пройдет в международном формате. Участие принимают воспитанники трёх образовательных организаций государств-участников Содружества Независимых Государств: Республик Беларусь, Армения и Таджикистан.

«Наш фестиваль не только объединяет молодых людей, увлечённых творческой, исследовательской и изобретательской деятельностью, но и укрепляет дружеские отношения между довузовскими образовательными организациями государств-участников . Очень приятно, что сегодня с нами воспитанники и воспитанницы из России, суворовцы из Минска, кадеты из Армении и Таджикистана» ,– отметил в ходе церемонии фестиваля замминистра обороны Николай Панков.

Фестиваль проводится с 2015 года и за шесть лет стал площадкой на которой создаются условия для развития технического и прикладного творчества, интеллектуального потенциала и инженерного мышления детей и молодежи, а также демонстрируются их достижения.

«В соответствии с решением Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в этом году состязание впервые проводится на площадке Военного инновационного технополиса «ЭРА» – признанного флагмана в создании передовых технологий для Вооруженных Сил Российской Федерации.

Он добавил, что участниками фестиваля стали более 400 научно-исследовательских и проектных работ в сферах нано- и биотехнологий, информационных наук, проблем исчерпаемости природных ресурсов и многих других. Несмотря на дистанционный формат, проводимых мероприятий интерес юных изобретателей и исследователей очень высокий.

Более 300 воспитанников из 32 училищ системы довузовского образования Минобороны России представляют свои работы на суд компетентного жюри.

Обращаясь к участникам фестиваля Николай Панков отметил, что в будущем именно вам предстоит собирать удивительный конструктор из новых технологий и предметных областей, обогащать отечественную и мировую науку изобретениями, становиться лидерами производственных и конструкторских процессов».

«Только всесторонне образованный человек, беззаветно любящий свое Отечество, сможет добиться высоких результатов и достойно ответить на все вызовы современности»,– заключил заместить главы военного ведомства.

Конкурс работ воспитанников будет проводиться в двух возрастных категориях по четырем секциям: «Точные и технические науки», «Естественные науки», «Социально-гуманитарные науки» и «Филологические науки».

В состав жюри вошли 12 докторов наук по 8 отраслям и 20 кандидатов наук по 9 отраслям из семи ведущих высших военных учебных заведений и четырех ведущих гражданских вузов . Председателем жюри стал начальник Главного управления научно-исследовательский деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации, доктор военных наук, профессор, генерал-майор Андрей Гончаров.

Все работы участников фестиваля должны быть выполнены в этом учебном году. Проекты будут оцениваться жюри по таким критериям, как актуальность темы исследования, уровень ознакомления с современным состоянием проблемы, степень новизны методов и подходов, теоретическая и практическая значимость результатов исследования.

Авторы лучших работ получат сертификат участника Международного военно-технического форума «Армия-2021», а также включены в базу одаренных детей Военного инновационного технополиса «ЭРА» для их дальнейшего научного сопровождения.

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