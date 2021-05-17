«Военные» итоги недели: азербайджанские войска вошли в Армению, Израиль подвергся ракетному обстрелу

Аргументы Недели → Армия 13+

17 мая 2021, 12:48 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Азербайджанские войска вторглись на территорию Армении. На ближнем востоке, боевые действия между ЦАХАЛ и ХАМАС достигли небывалого накала. Шиитская радикальная группировка «Хезболла» обстреляла Израиль ракетами с территории Сирии. США рассматривают Норвегию в качестве своего плацдарма в Арктике. Россия настаивает на порядке использования Севморпути на особых условиях. Фрегат «Адмирал Головко» войдёт в состав ВМФ в следующем году. Доля новейшего вооружения Северного флота в этом году достигнет более 62 процентов. Российские военные в Арктике готовы обеспечить безопасность в регионе.



Армяно-азербайджанское противостояние получило на этой неделе продолжение. Видимо, уверовав в свою силу Баку решил приступить к оккупации армянской территории. Так 12 мая две азербайджанских пехотных роты под предлогом «уточнения границ» вторглись в пределы Сюникской области. Ранее Ильхам Алиев заявлял, что намерен пробить коридор в Нахичевань через армянские территории, похоже ВС Азербайджана приступили к исполнению воли своего Верховного главнокомандующего. Но сделали это малыми силами и очень нерешительно. Они продвинулись в глубь армянских земель только на 3 или 3,5 км и остановились. Ереван выразил протест по этому поводу и также нерешительно выдвинул ультиматум. Тут же начались переговоры, третьей стороной которых стала Россия. Кроме этого, уже 13 мая азербайджанские военные попытались продвинуться в направлении Сисиана и Вардениса. РФ, США, ЕС и ООН осудили агрессивные действия Азербайджана, Франция и Иран предложили Еревану помощь в решении возникшей проблемы. Европа и США выступили с инициативой заменить российских миротворцев на миссию ООН или ОБСЕ.



14 мая стало известно, что Армения обратилась в ОДКБ, в связи с агрессией Азербайджана. 15 мая поступило сообщение о том, что 102-ая российская военная база перебрасывает силы в Сюникскую область Армении. Такое решение принято после обращения Пашиняна к Путину с просьбой оказать военную поддержку, согласно армяно-российскому двустороннему договору о взаимной помощи. Россия как гарант безопасности Армении выразила поддержку союзнику, однако Москва все ещё настаивает на решении кризиса путем переговоров. Накануне в Армению прибыл командующий войсками Южного военного округа ВС РФ генерал Александр Дворников. Именно он координирует действия российских войск 102-ой базы.



Несколько южнее, в Ближневосточном регионе, получила развитие другая драма. Столкновения палестинцев и израильской полиции на храмовой горе в Иерусалиме, начавшиеся на прошлой неделе, вылились в полномасштабные боевые действия. С 10 по 15 мая радикальная палестинская организация ХАМАС выпустила по израильской территории более 2000 ракет. Кроме этого, на территории Израиля арабы и бедуины – граждане этой страны, начали жесткие протестные мероприятия, направленные против армии, полиции и евреев. В ответ радикально настроенная еврейская молодёжь приступила к арабским погромам. Все это обернулось столкновениями на улицах между еврейским и арабским гражданским населением.



В ответ на действия ХАМАС израильские ВВС и артиллерия начали обстрелы территории Сектора Газа. Командование ЦАХАЛа объявило о призыве резервистов и подготовке военного вторжения в Сектор Газа. Далее поступила информация, что шиитская радикальная группировка «Хезболла» выпустила несколько ракет с сирийской территории по Израилю.



Суннитские радикалы из ХАМАС выдвинули свои требования для прекращения огня, пойдёт ли на их выполнение еврейское государство, настроившееся атаковать Газу с суши – это ещё вопрос. Пока жертвы на израильской стороне исчисляются десятками, а на палестинской – уже сотнями.



На прошлой неделе командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев провёл брифинг для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере «Пётр Великий». Адмирал сообщил прессе, что «в последнее время в качестве основного «плацдарма» в Арктике США рассматривают Норвегию, как территорию, которая используется для передового присутствия ВС, размещения средств разведки и наблюдения, развития инфраструктуры двойного назначения». При этом руководство Норвегии, несмотря на исторически сложившиеся долгосрочные добрососедские отношения с Россией и способность к конструктивному диалогу по проблемным вопросам региона под давлением фактически содействует расширению военного присутствия ОВС НАТО и росту конфликтного потенциала в Арктике.



«Россия настаивает на порядке использования Северного морского пути в своих интересах, так как он пролегает по российской территории», – также сообщил командующий Северным флотом. В частности, он сказал: «В настоящее время весьма интенсивно обсуждаются вопросы о свободе навигации по Северному морскому пути и интернационализации управления им. Позиция Российской Федерации в этом вопросе неоднократно высказывалась руководством государства, в том числе руководством военного ведомства. Суть её заключается в том, что Севморпуть практически везде пролегает либо в российских территориальных водах, либо в экономической зоне страны. Находится в сложных ледовых условиях, что требует организации безопасного плавания. Поэтому Россия настаивает на особом порядке использования данной коммуникации…».



Длина трасс Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет более 5,6 км, протяжённость примыкающих к нему судоходных речных путей около 37 тыс. км. Альтернативой ему служат транспортные артерии, проходящие через Суэцкий, Панамский каналы или огибающие мыс Доброй Надежды.



Кроме того, адмирал сообщил: «Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» пополнит ВМФ России в 2022 году». По его словам, в среднесрочной перспективе фрегаты типа «Адмирал Горшков» (проект 22350) будут оставлять основу кораблей дальней морской зоны Северного флота. Он подчеркнул, что корабли данного проекта уже имеют опыт дальних походов, успешно себя зарекомендовали, подтвердили все заложенные характеристики. «А с принятием на вооружение современного оружия, конечно, повысят все свои характеристики», – добавил командующий.



«Продолжается переоснащение Северного флота на новые виды оружия. В текущем году должно быть поставлено 245 единиц современного вооружения, в результате до конца года его доля достигнет 62,3 процента», – сказал Александр Моисеев. «На Северном флоте предусмотрено проведение испытаний 79 образцов военной техники, среди них – 13 кораблей и судов», – добавил он.



«В настоящее время в Арктике развернута группировка сил и войск, способная адекватно реагировать на существующие и прогнозируемые угрозы. Северный флот способен обеспечить защиту национальных интересов и военную безопасность Российской Федерации в Арктическом регионе», – сказал командующий.



По его словам, вместе с поддержанием высокой боевой готовности личный состав Северного флота на регулярной основе решает задачи оказания помощи и спасания на море, в том числе на трассе Северного морского пути, обеспечения безопасности судоходства и экологической безопасности в Арктике.



«Деятельность Северного флота прежде всего нацелена на поддержание стабильности в Евроарктическом регионе, осуществляется в строгом соответствии с нормами международного права и не направлена против других стран», - заявил Моисеев.

По его словам, Северный флот эффективно обеспечивает военную и экономическую безопасность России не только в арктическом регионе, но и в других районах Мирового океана в установленных границах ответственности.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости