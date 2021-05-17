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Фестиваль по армейскому тактико-стрелковому многоборью состоится 22 и 23 мая в парке «Патриот»

, 12:46

Фестиваль по армейскому тактико-стрелковому многоборью состоится 22 и 23 мая в парке «Патриот»
Фото: соцсети

22-23 мая в Московской области в многофункциональном огневом центре военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот» пройдёт фестиваль по армейскому тактико-стрелковому многоборью. В рамках мероприятия запланированы турниры по стрельбе и мастер-классы по самообороне. Участие могут принять все желающие - как взрослые, так и дети от 12 лет.

Фестиваль проведёт Федерация армейской тактической стрельбы в России (ФАТСР). В программе - турнир по стрельбе «Современный городской бой», выполнение упражнений из тактического огневого комплекса имитации стрельбы (стрельба из охолощённого оружия на базе образцов стрелкового оружия). Кроме того, будут организованы занятия по самообороне. Инструкторы покажут, как действовать при возникновении угроз нападения преступников с огнестрельным оружием.

В качестве судей выступят специалисты ФАТСР, а помогут им прославленные спортсмены. Они расскажут о своих любимых видах спорта и проведут мастер-классы.

«Данное мероприятие уникально. В первый раз на площадке многофункционального огневого центра Минобороны РФ судейство будет осуществляться по правилам, утверждённым Минспорта РФ. В этом виде спорта попробовать свои силы смогут все возрастные категории. Для каждого участника фестиваля предусмотрены призы и подарки. Ждëм вас на этом спортивном и семейном фестивале», - отметил генеральный секретарь ФАТСР, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

Фестиваль по армейскому тактико-стрелковому многоборью состоится 22 и 23 мая - с 10:00 до 18:00. Подробную программу можно посмотреть на официальном сайте ФАТСР.

Добавим, новый вид военно-прикладного вида спорта «Армейское тактико-стрелковое многоборье» успешно прошёл регистрацию в Министерстве юстиции РФ и в Министерстве спорта РФ.

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