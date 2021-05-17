Сирены ПВО вновь звучат в районе крупного города Ашкелон на юге Израиля, сообщает армия

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17 мая 2021, 12:18

Фото: соцсети

Палестинские радикалы из сектора Газа возобновили в понедельник ракетные обстрелы крупного города Ашкелон на юге Израиля, сообщает армейская пресс-служба.

"Сирены воздушной тревоги звучат в промышленной зоне города Ашкелон и районах, граничащих с сектором Газа", - говорится в заявлении военных.

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