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Сирены ПВО вновь звучат в районе крупного города Ашкелон на юге Израиля, сообщает армия

, 12:18

Сирены ПВО вновь звучат в районе крупного города Ашкелон на юге Израиля, сообщает армия
Фото: соцсети

Палестинские радикалы из сектора Газа возобновили в понедельник ракетные обстрелы крупного города Ашкелон на юге Израиля, сообщает армейская пресс-служба.

"Сирены воздушной тревоги звучат в промышленной зоне города Ашкелон и районах, граничащих с сектором Газа", - говорится в заявлении военных.

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