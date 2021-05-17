Аргументы Недели → Армия 13+

17 мая 2021, 11:51

Фото: соцсети

КНДР развернула у своих южных границ зенитную артиллерию после того, как южнокорейская неправительственная организация отправила на Север сотни тысяч антиправительственных листовок на воздушных шарах. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на южнокорейский телеканал KBS.

По его данным, этот шаг Пхеньяна демонстрирует готовность в будущем открывать огонь по воздушным шарам с листовками, несмотря на то что часть снарядов могут упасть на южнокорейской территории.

Ранее подобные инциденты не раз провоцировали обострение ситуации на межкорейской границе.

Активисты южнокорейской НПО "Борцы за свободную Северную Корею" в период с 25 по 29 апреля запустили в КНДР из приграничных районов провинций Кёнгидо и Канвондо 10 наполненных гелием аэростатов с 500 тыс. агитационных листовок, 500 буклетами, а также 5 тыс. однодолларовых банкнот. Пхеньян расценил этот шаг как "серьезную провокацию, требующую ответа", и возложил ответственность за это на власти в Сеуле.

В июне 2020 года военные КНДР взорвали межкорейский офис связи в городе Кэсон. Эта мера стала ответом на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами из неправительственных организаций. Последовавшее ухудшение отношений между странами побудило Сеул к действиям, в том числе к принятию новых законов, запрещающих распространение критических по отношению к Пхеньяну листовок с пограничных территорий.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости