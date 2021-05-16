Европарламент подготовил доклад, в котором представил основные принципы выстраивания отношений с Россией

Аргументы Недели → Армия 13+

16 мая 2021, 19:44

Фото: соцсети

Вот эти пять условий. Об этом сообщает «PostNews».

В РФ должно быть построено «демократическое общество», которое будет противостоять «русскоязычной пропаганде».

ЕС должен признать незаконным новый состав Госдумы после выборов в случае, если ЕП признает их сфальсифицированными.

России нужно озвучить выгоды от запуска демократических изменений — например, упрощённость визового режима.

Для РФ можно принять стратегию стран «Восточного партнерства», созданную для сотрудничества с государствами бывшего СССР.

Европейские страны должны приостановить сотрудничество с Россией по газопроводу «Северный поток — 2».

Также отмечается, что, если Россия продолжит «агрессивные действия», Европе следует рассмотреть вариант отключения страны от платежной системы SWIFT.

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