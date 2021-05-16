Москва заставила Азербайджан вывести войска с территории Армении
16 мая 2021, 19:37
Источник в Генштабе Вооруженных сил Армении сообщил, что договорённость о выводе азербайджанских войск из Сюникской области Армении достигнута. Регулярные силы отводятся и с стой, и с другой стороны на государственной границе остаются только пограничники.
Под давлением российского командования и Кремля Азербайджан выводит свои войска из Сюникской области Армении. По договорённости обе стороны уберут свои войска из пограничной зоны. Скорее всего с армянской стороны речь идет об отводе российских войск, поскольку ранее поступала информация о выдвижении подразделений 102 военной базы ВС РФ в Сюникскую область. Сообщений о снятии напряжения на государственной границе в Гегареуникской области пока не поступало.
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