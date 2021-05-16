Ракетный обстрел палестинскими радикалами территории Израиля достиг рекордного значения

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16 мая 2021, 18:40

Фото: соцсети

Палестинская группировка ХАМАС в течение нынешнего конфликта с Израилем добилась рекордно высокой интенсивности ракетных обстрелов израильской территории, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на израильского армейского генерала Ори Гордина.

Он пояснил, что ни в одном конфликте до сих пор территория страны не подвергалась столь серьезным обстрелам ракетами. С понедельника из сектора Газа по Израилю запустили около трех тысяч ракет. Темп запусков выше, чем, к примеру, в ходе конфликтов 2006 и 2019 годов.

Так, в 2019 году из сектора Газа за три дня запустили 570 ракет. В 2006 году во время конфликта Израиля с ливанской группировкой «Хезболла» по израильской территории запустили 4,5 тыс. ракет за 19 дней.

Между тем, по данным агентства Associated Press, только в воскресенье в Газе в результате обстрелов со стороны израильских военных погибли не менее 42 человек.

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