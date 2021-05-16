Недалеко от границы сектора Газа сгорел израильский танк «Меркава»

Аргументы Недели → Армия 13+

16 мая 2021, 18:24

Фото: соцсети

Армия обороны Израиля потеряла танк «Меркава». Машина загорелась на границе с сектором Газа, где происходят столкновения между израильскими военными и палестинцами.



В сети появилось видео с горящим танком Армии обороны Израиля. Машина загорелась при перевозке на тягаче. Вероятнее всего, речь идет о технической неисправности, повлекшей за собой возгорание. Характер повреждения машины пока оценить сложно, однако, вероятнее всего, танк будет списан.

Существует версия, что «Меркава» была подбита палестинскими боевиками из противотанкового комплекса, однако, она ничем не подтверждена и выглядит маловероятной. Танки этого типа использовались израильтянами для обстрела палестинских боевиков из радикальных групп и для подавления огневых гнёзд.



«Меркава» считается одним из лучших танков современности. Его эффектная защита обеспечивает машине высокую выживаемость на поле боя. Последний случай потери танка «Меркава» в боевых условиях был зафиксирован в августе 2014 года при проведении израильской военной операции «Нерушимая скала» в секторе Газа.

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