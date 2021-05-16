Турция выступает за создание международных сил для обеспечения физической защиты палестинских мирных граждан

Аргументы Недели → Армия 13+

16 мая 2021, 13:13

Фото: соцсети

Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу на экстренном заседании глав МИД Организации исламского сотрудничества (ОИС). Сообщает «ТАСС».

"Международное сообщество несет ответственность за обеспечение безопасности палестинских мирных граждан. И важная часть этой ответственности лежит на ОИС, - подчеркнул он в ходе своего выступления. - Мы должны работать над созданием международного механизма для защиты мирных граждан Палестины в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в июне 2018 года. Эта инициатива должна также включать физическую защиту при помощи создания международных сил, которые будут иметь военную и финансовую поддержку заинтересованных стран".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости