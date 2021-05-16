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16 мая 2021, 12:39

Фото: соцсети

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля "Трент" ВМС Великобритании, зашедшего в акваторию Черного моря 16 мая 2021 года», - сообщает МО РФ.

Согласно Конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

11 мая Национальный центр управления обороной РФ сообщал, что Черноморский флот следит действиями патрульного корабля "Командан Биро" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря.

10, 11 и 12 мая российские военные сообщали, что в воздух поднимались истребители дежурных сил ПВО для сопровождения над Черным морем самолетов ВВС Франции.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап маневров с участием более 10 тыс. российских военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. 22 апреля руководство Минобороны РФ отдало приказ о возвращении частей и подразделений из Крыма в места постоянной дислокации.

США и европейские страны выражали озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

Россия призвала не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, они никому не угрожают, заявила 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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