Вооруженные силы Китая возможно уже стали самыми мощными в мире

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15 мая 2021, 17:01 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

ВМС НОАК за первое полугодие 2021-го приняли в боевой состав: одну стратегическую атомную подлодку, один УДК, шесть эсминцев, пять корветов и три тральщика. Китай давно оставил за бортом Россию в темпах военного строительства. И теперь значительно обогнал США. По количеству ядерных боеголовок Пекин уже вплотную приблизился к мировым лидерам - Москве и Вашингтону. По сухопутным силам и ВВС обогнал и РФ, и США.

Особо продуктивным в оценке работы китайских кораблестроителей стал апрель 2021 года. Вот, перечень принятых в боевой состав ВМС НОАК кораблей за ещё незавершённое нынешнее первое полугодие: стратегическая атомная подводная лодка «Великий поход 18» проекта 094, бортовой номер 421; универсальный десантный корабль «Хайнань» бортовой номер 31, проекта 075 вошел в состав Южного флота ВМС НОАК 23 апреля 2021 года.

Эсминец проекта 055 «Лхаса», бортовой номер 102 вошел в состав Северного флота ВМС НОАК 2 марта 2021 года. Эсминец проекта 055 «Далянь», бортовой номер 105 -вошел в состав Южного флота ВМС НОАК 23 апреля 2021 года. Эсминец проекта 052DL «Сучжоу», бортовой номер 132, вошел в состав Восточного флота ВМС НОАК в начале 2021 года. Эсминец проекта 052DL «Хуайнань», бортовой номер 123 - вошел в состав Северного флота ВМС НОАК в начале 2021 года. Эсминец проекта 052D «Наньнин», бортовой номер 162 - вошел в состав Южного флота ВМС НОАК в апреле 2021 года. Эсминец проекта 052D «Кайфын», бортовой номер 124, вошел в состав Северного флота ВМС НОАК в апреле 2021 года.

Корвет проекта 056А «Тяньмэнь», бортовой номер 631, вошел в состав Южного флота ВМС НОАК в начале 2021 года. Корветы проекта 056А «Цзинин», бортовой номер 636 и «Шиянь», бортовой номер 637) - вошли в состав Восточного флота ВМС НОАК в начале февраля 2021 года. Корветы проекта 056А «Шанью» бортовой номер 618 и «Наньян», бортовой номер 619 - вошли в состав Восточного флота ВМС НОАК в начале февраля 2021 года. Корвет проекта 056А «Пиндиншань», бортовой номер 602 - вошел в состав Северного флота ВМС НОАК в марте 2021 года. Тральщики: проекта 082II «Хуэйминь» бортовой номер 813, «Чжицзян» бортовой номер 815 и «Хэйцзянцзянь» бортовой номер 812. Первые два минных тральщика вошли в состав Северного флота ВМС НОАК, а третий - в состав Южного флота ВМС НОАК в начале 2021 года. Вышеизложенные материалы о вводе кораблей в боевой состав ВМС НОАК опубликованы в открытых источниках.

Китайские кораблестроители «пекут» эскадренные миноносцы и корветы, как горячие пирожки. Только за прошлый год оборонные предприятия Китая передали своим ВМС 18 корветов проекта 056. И только по работе кораблестроительных военных предприятий КНР можно делать вывод с какой высокой интенсивностью пашет оборонно-промышленный комплекс Поднебесной. Не меньшую скорость развили производители боевых самолётов и ракет от тактических, до стратегических. На вооружение НОАК в значительном количестве поступают истребители пятого поколения и гиперзвуковое оружие. Китай уже является мировым лидером в производстве танков, бронетранспортёров, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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