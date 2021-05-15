Запуск американской ракеты Electron закончился неудачей

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15 мая 2021, 15:42

Фото: соцсети

Ракета Electron в субботу стартовала на орбиту с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) американской компании BlackSky, сообщает разработчик носителя Rocket Lab. Ракета Electron совершила свой первый полет 25 мая 2017 года. Нынешняя миссия станет 20-м полётом ракеты, 18 из которых были удачными. По последним данным в ходе запуска возникла проблема, приведшая к провалу миссии, сообщает «Интерфакс».

Мини-спутники весом около 60 кг войдут в состав орбитальной группировки, которая к 2022 году должна будет состоять из 16 космических аппаратов. Они позволят получать оптические изображения с разрешением в 50-90 см с высоты 500 км.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты с разгонным блоком Kick Stage был осуществлен со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии, сообщает «Интерфакс».

В рамках миссии, получившей название Running Out Of Toes, компания Rocket Lab попытается приводнить первую ступень носителя с помощью парашюта в океане. Для компании это уже второй подобный опыт. Предыдущая попытка была успешно осуществлена в ноябре прошлого года. В дальнейшем первую ступень хотят ловить в воздухе при помощи вертолета. Ракета Electron совершила свой первый полет 25 мая 2017 года. Нынешняя миссия станет 20-м полётом ракеты, 18 из которых были удачными.

Ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза. Стоимость пуска ракеты составляет от $4,9 млн до $6,6 млн, что чрезвычайно мало по сравнению со стоимостью вывода на орбиту грузов с помощью ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.

20 ноября прошлого года, когда ракета Electron выводила на орбиту группу из 30 частных американских, французских и новозеландских исследовательских мини-спутников, первая ступень после отделения от носителя совершила с помощью парашютной системы мягкую посадку в Тихом океане, где ее подобрало спасательное судно. Это позволяет еще больше снизить стоимость запусков. Таким образом базирующаяся в Лонг-Бич (штат Калифорния) Rocket Lab последовала примеру компании SpaceX, которая активно использует многоразовые первые ступени на своих ракетах-носителях.

Ракета Electron в субботу не смогла вывести на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) американской компании BlackSky, нештатная ситуация произошла после запуска двигателей второй ступени, сообщила разработчик носителя компания Rocket Lab.

«В ходе сегодняшнего запуска возникла проблема, приведшая к провалу миссии... Проблема возникла вскоре после запуска второй ступени», - говорится в сообщении.

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