Боевая авиация Саудовской Аравии провела несколько рейдов в Йемене
15 мая 2021, 13:17
ВВС Саудовской Аравии продолжают наносить удары по районам расположения военизированных формирований хуситов в йеменских провинциях Мариб и Эль-Джауф. Об этом сообщает сирийское новостное агентство «САНА», ссылаясь на издание «Саба».
Военный источник сообщил йеменскому информационному агентству Саба, что саудовская авиация совершила восемь налетов на район Сарвах и два рейда на район Мадгаль в провинции Мариб, а также налет на район Ад-Дахра в провинции Эль-Джауф, - пишет «САНА». О жертвах и разрушениях пока информация не поступала.
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