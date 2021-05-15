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Боевая авиация Саудовской Аравии провела несколько рейдов в Йемене

, 13:17

Боевая авиация Саудовской Аравии провела несколько рейдов в Йемене
Фото: соцсети

ВВС Саудовской Аравии продолжают наносить удары по районам расположения военизированных формирований хуситов в йеменских провинциях Мариб и Эль-Джауф. Об этом сообщает сирийское новостное агентство «САНА», ссылаясь на издание «Саба».

Военный источник сообщил йеменскому информационному агентству Саба, что саудовская авиация совершила восемь налетов на район Сарвах и два рейда на район Мадгаль в провинции Мариб, а также налет на район Ад-Дахра в провинции Эль-Джауф, - пишет «САНА». О жертвах и разрушениях пока информация не поступала.

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