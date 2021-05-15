Боевая авиация Саудовской Аравии провела несколько рейдов в Йемене

Аргументы Недели → Армия 13+

15 мая 2021, 13:17

Фото: соцсети

ВВС Саудовской Аравии продолжают наносить удары по районам расположения военизированных формирований хуситов в йеменских провинциях Мариб и Эль-Джауф. Об этом сообщает сирийское новостное агентство «САНА», ссылаясь на издание «Саба».

Военный источник сообщил йеменскому информационному агентству Саба, что саудовская авиация совершила восемь налетов на район Сарвах и два рейда на район Мадгаль в провинции Мариб, а также налет на район Ад-Дахра в провинции Эль-Джауф, - пишет «САНА». О жертвах и разрушениях пока информация не поступала.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости