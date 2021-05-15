США перебрасывают в Сирию дополнительную боевую технику

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15 мая 2021, 13:11

Фото: соцсети

Оккупационные силы США продолжают нарушать суверенитет Сирии, вводя военную технику для поддержки своих баз в сирийской Аль-Джазире, сообщает новостное агентство «САНА».

Местные источники в районе Аль-Ярубия сообщили агентству САНА что колонна из 10 транспортеров с военной техникой прибыла из Ирака через незаконный переход «Аль-Валид» и направилась к одной из оккупационных баз в районе Рмейлан в провинции Хасака, - пишет «САНА».

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