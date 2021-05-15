«Авиа.про» сообщает о дальнейшем продвижении азербайджанских войск в глубь Армении, как обстоят дела на самом деле

Аргументы Недели → Армия 13+

15 мая 2021, 13:06 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Переговоры, проводимые между Ереваном и Баку об отводе азербайджанских сил с территории Армении, не только не увенчались успехом, но и привели к тому, что азербайджанская армия дополнительно захватила несколько квадратных километров территории Республики Армения, сообщает Avia.pro. В действительности российские войска выдвигаются к месту событий, а азербайджанцы не двигаются ни вперед ни назад с занятых ранее позиций.

Известный фейками портал «Авиа.про» извещает, что «азербайджанские военнослужащие захватили район в 6 км к западу от села Верин Шоржа Гегаркуникской области, разместив здесь свои силы и приступив к укреплению позиций». Тот же источник информирует: «С учётом развёртывания в этом регионе азербайджанских сил, специалисты высказывают мнение о том, что в Баку намерены отсечь Сюникскую область от территории Армении, проложив коридор в Нахичевань».

В действительности, нет нужды якобы специалистам «Авиа.про» гадать на кофейной гуще, Ильхам Алиев лично заявил о своём намерении пробить коридор в Нахичевань через армянскую территорию.

Что на самом деле происходит в Армении в связи с вторжением азербайджанских войск сообщают хорошо информированные люди: «102-ая российская военная база перебрасывает силы в Сюникскую область Армении, куда вторглись азербайджанские силы.

Такое решение принято после обращения Пашиняна к Путину с просьбой оказать военную поддержку, согласно армяно-российскому двустороннему договору о взаимной помощи, сообщает источник @bagramyan26.

Россия как гарант безопасности Армении выразила поддержку союзнику, однако Москва все ещё настаивает на решении кризиса путем переговоров. Накануне в Армению прибыл командующий войсками Южного военного округа ВС РФ генерал Александр Дворников. Именно он координирует действия российских войск 102-ой базы».

Подписчики @bagramyan26 из Гюмри отправили фото и видео передвижения российских войск, однако по понятным причинам мы их не опубликуем.

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