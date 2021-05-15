Украина готовит манёвры «Сибриз», на которые каждый участник в среднем направит 1,1 корабля

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15 мая 2021, 12:36

Фото: соцсети

В Одессе завершилась заключительная конференция по планированию украинско-американских учений «Си Бриз-2021», сообщило агентство «Интерфакс Украина», ссылаясь на службу по связям с общественностью Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

«Командование» – громко сказано. И в реальности речь о военно-морских силах на Украине не идёт. Так называемый военный флот Украины – это три маленьких неработающих боевых кораблика, 11 артиллерийских катеров и сотня надувных лодок, что даже на тактический отряд не тянет. А они показательную конференцию созывают и приглашают на неё аж 16 стран, в том числе Сенегал и Тунис.

На этот раз в манёврах «Сибриз» планируется привлечь более 30 кораблей, 30 летательных аппаратов в морском и воздушном компоненте и более 1400 военнослужащих подразделений различных стран в сухопутном компоненте, - пишет «Интерфакс Украина». О том, что самой Незалежной нечего на них послать (кроме личного состава) – ни слова.

«Нынешние учения объединяют рекордное количество стран-участниц, а именно 27 стран будут принимать участие непосредственно с привлечением подразделений, кораблей, самолетов и соответствующего офицерского состава. С учетом «наблюдателей» планируют принять участие до 35 стран.

Получается, что каждый участник в среднем направит на учения около 1,1 корабля и столько же самолётов. А с учётом наблюдателей – менее 0,86 корабля. Не бог весь что, но работы российскому Черноморскому флоту прибавится. За играми соседей, как показывает практика, необходимо внимательно присматривать.

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