Франция и Иран готовы оказать помощь Армении

Аргументы Недели → Армия 13+

14 мая 2021, 20:13

Фото: соцсети

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж готов оказать помощь Армении. В то же время МИД Ирана осудил действие Азербайджана в Сюникской области Армении и предложил свою помощь в решении этой проблемы. Даная информация активно освещается мировыми СМИ.

Официальный представитель МИДа Ирана Саид Хатибзаде прокомментировал ситуацию в Сюнике: «Исламская Республика Иран внимательно следит за недавними событиями на границах двух соседних стран Республики Армения и Азербайджанской Республики и надеется, что спор будет разрешен как можно скорее с тактичностью и мирными средствами. Исламская Республика Иран, подчеркивая необходимость поддержания стабильности и мира в регионе, призывает стороны проявлять сдержанность и избегать разжигания разногласий и уважать границы двух стран». Хатибзаде сообщил о готовности Ирана помочь разрешить споры между двумя странами, в том числе последние разногласия.

В соцсети Фейсбук появилось сообщение о том, что президент Франции Макрон связался по телефону с премьером Пашиняном и выразил готовность оказать помощь Армении под эгидой ООН. Возможно, вскоре будет созван Совет Безопасности ООН, в связи с данными событиями. Учитывая натянутые отношения между Парижем и союзником Баку – Анкарой, можно предположить, что Франция не остановится только на протестах. В свою очередь Евросоюз предлагает передать миротворческую миссию в регионе в руки ОБСЕ.

Военные эксперты оценивают сложившуюся обстановку разнопланово. Есть мнение, что Ереван упустил хорошую возможность пресечь попытку Баку оккупировать часть армянской территории в первые же часы после вторжения. По мнению специалистов надо было артиллерийским огнём и атаками авиации смести эти две азербайджанские роты с занятых ими позиций и вернуть свою территорию под суверенитет Армении. Нерешительность Еревана в защите собственных земель может закончится пагубно, вплоть до потери Арменией независимости, считают эксперты. Они указывают, что армянское военно-политическое руководство явно показывает свою неспособность оказать достойный отпор противнику, как это уже произошло в ходе осенней карабахской военной кампании.

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