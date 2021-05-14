Пашинян обратился в ОДКБ в связи с агрессией Азербайджана

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14 мая 2021, 16:12

Фото: соцсети

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян официально обратился к председателю Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с ситуацией в Сюникской области закавказской республики, где на этой неделе обострилась ситуация на одном из участков армяно-азербайджанской границы, сообщает EADaily, ссылаясь на пресс-службу и.о. главы армянского правительства.

Никол Пашинян обратился в ОДКБ с предложением начать консультации согласно ст. 2 Договора о коллективной безопасности 1992 года, предусматривающей принятие странами-членами ОДКБ мер по устранению угрозы в отношении одного из участников соглашения.

«Кроме того, и.о. премьер-министра направил письма главам стран-участниц ОДКБ, и детально представил ситуацию», — говорится в сообщении.

Согласно указанной статье Договора о коллективной безопасности, «в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-участников либо угрозы международному миру и безопасности государства-участники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи таким государствам-участникам в целях устранения возникшей угрозы».

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