Россия продала за рубеж партию подводного оружия для спецназа

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14 мая 2021, 15:55

Фото: соцсети

«Рособоронэкспорт» завершил поставку 4,5-миллиметровых специальных подводных пистолетов СПП-1М и специальных подводных автоматов АПС калибра 5,66-мм иностранному партнеру. Об этом сообщили в пятницу журналистам ТАСС в пресс-службе Ростеха.

Пистолет СПП-1М способен поражать цели под водой на дальности до 17 м и до 20 м при стрельбе на воздухе. Специальный подводный автомат АПС поражает цели на дальности до 30 м под водой, а также на дальности до 100 м при стрельбе на суше.

«Вместе с вооружением заказчику поставлена партия боеприпасов. Главная конструктивная особенность патронов - стальная монолитная пуля большой длины с усеченно-конической формой головной части. Благодаря этому перед пулей при движении в воде с большой скоростью образуется пустая область - каверна, которая снижает сопротивление воды и стабилизирует боеприпас в водной среде», - рассказали в госкорпорации.

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