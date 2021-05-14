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Пентагон оставил столкновение военных США и России на сирийской дороге без комментариев

, 13:33

Пентагон оставил столкновение военных США и России на сирийской дороге без комментариев
Фото: соцсети

Министерство обороны США не стало комментировать инцидент на северо-востоке Сирии, во время которого военная полиция Вооружëнных сил России остановила и развернула в обратном направлении колонну американской военной техники, нарушившую протоколы деконфликтации между военными двух стран в арабской республике. Об этом сообщает EADaily, ссылаясь на ТАСС.

«Спасибо за запрос. Министерству обороны (США) нечего предоставить вам по нему», — заявила официальный представитель Пентагона Джессика Макналти, отвечая сегодня, 14 мая, на просьбу ТАСС прокомментировать инцидент.

Как заявил в минувший четверг заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов, колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP передвигалась по трассе М-4 (Алеппо — Камышлы) в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления.

Военные Соединённых Штатов и России придерживаются установленных правил поведения в Сирии, случаи не в полной мере профессионального взаимодействия между ними редки. Об этом заявил 22 июля 2020 года на брифинге для журналистов заместитель командующего операцией Inherent Resolve («Непоколебимая решимость» против запрещённой в России и ряде стран террористической группировки «Исламское государство») в Ираке и Сирии генерал Кеннет Экман. «В целом мы видим, что русские придерживаются протоколов, которые были установлены, они придерживаются правил взаимодействия на тактическом уровне между нашими конвоями (на северо-востоке Сирии), — отметил тогда американский генерал. — Очень редко случается, чтобы недопонимание приводило к всплеску эмоций или какому-то агрессивному поведению между силами обеих сторон». При этом Экман заметил, что российские военные и их коллеги из возглавляемой Соединёнными Штатами коалиции «каждый день встречаются на одной территории».

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