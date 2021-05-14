Штаты эвакуировали своих военных из Израиля, значит ожидается что-то очень серьёзное

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14 мая 2021, 13:25

Фото: соцсети

Ракетные удары по Израилю «палестинских боевиков ХАМАС» побудили Пентагон вывести в минувший четверг эвакуировать около 120 сотрудников Министерства обороны США, сообщает EADaily, ссылаясь на газету Washington Times.

Персонал, который находился в Израиле на конференции по планированию будущих совместных учений, был эвакуирован военно-транспортным самолëтом С-17 на базу ВВС США «Рамштайн» в Германии. «Мы приняли это решение переместить этих людей в координации с нашими израильскими коллегами», — сказал репортëрам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Такое действие вряд ли могло быть предпринято, если у США не было бы какой-то разведывательной информации, указывающей на серьезную эскалацию военных действий в Израиле.

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