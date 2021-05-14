Боевики ХАМАС атаковали с воздуха израильский химзавод
14 мая 2021, 12:55
Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС - группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о нанесении удара по израильскому химзаводу. Об этом сообщило в пятницу ТАСС, ссылаясь на телеканал Al Jazeera.
Утверждается, что атакованный объект находится в кибуце (поселении) Нир-Оз. Удар был нанесен при помощи беспилотника. Вместе с тем Армия обороны Израиля на своей официальной странице в Twitter указала, что «некоторое время назад система ПВО «Железный купол» перехватила беспилотный летательный аппарат, летевший из сектора Газа в сторону Израиля».
Ранее ХАМАС информировал, что применяет против Израиля дроны-камикадзе «Шихаб» местного производства, летающие на низкой высоте».
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