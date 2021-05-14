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Боевики ХАМАС атаковали с воздуха израильский химзавод

, 12:55

Боевики ХАМАС атаковали с воздуха израильский химзавод
Фото: соцсети

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС - группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о нанесении удара по израильскому химзаводу. Об этом сообщило в пятницу ТАСС, ссылаясь на телеканал Al Jazeera.

Утверждается, что атакованный объект находится в кибуце (поселении) Нир-Оз. Удар был нанесен при помощи беспилотника. Вместе с тем Армия обороны Израиля на своей официальной странице в Twitter указала, что «некоторое время назад система ПВО «Железный купол» перехватила беспилотный летательный аппарат, летевший из сектора Газа в сторону Израиля».

Ранее ХАМАС информировал, что применяет против Израиля дроны-камикадзе «Шихаб» местного производства, летающие на низкой высоте».

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