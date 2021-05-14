Северный флот РФ надёжно обеспечивает доминирование России в Арктике

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14 мая 2021, 00:11

Фото: соцсети

США рассматривают Норвегию в качестве плацдарма в Арктике. Россия настаивает порядке использования Севморпути на особых условиях. Фрегат «Адмирал Головко» войдёт в состав ВМФ в следующем году. Доля новейшего вооружения Северного флота в этом году достигнет более 62 процентов. Военные вывезли из Арктики около 3 тыс. металлолома в прошлом году. Российские военные в Арктике готовы обеспечить безопасность в регионе. Об этом сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере «Пётр Великий».

«США рассматривают Норвегию в качестве основного плацдарма в Арктике и размешают там средства разведки и наблюдения», – сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере «Пётр Великий».

«В последнее время в качестве основного «плацдарма» в Арктике США рассматривают Норвегию, как территорию, которая используется для передового присутствия ВС, размещения средств разведки и наблюдения, развития инфраструктуры двойного назначения», – сказал Моисеев. По его словам, «при этом руководство Норвегии, несмотря на исторически сложившиеся долгосрочные добрососедские отношения с Россией и способность к конструктивному диалогу по проблемным вопросам региона под давлением фактически содействует расширению военного присутствия ОВС НАТО и росту конфликтного потенциала в Арктике».

«Россия настаивает на порядке использования Северного морского пути в своих интересах, так как он пролегает по российской территории», – сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере «Пётр Великий».

«В настоящее время весьма интенсивно обсуждаются вопросы о свободе навигации по Северному морского пути и интернационализации управления им. Позиция Российской Федерации в этом вопросе неоднократно высказывалась руководством государства, в том числе руководством военного ведомства. Суть её заключается в том, что Севморпуть практически везде пролегает либо в российских территориальных водах, либо в экономической зоне страны. Находится в сложных ледовых условиях, что требует организации безопасного плавания. Поэтому Россия настаивает на особом порядке использования данной коммуникации», – сказал адмирал. «Поэтому Россия настаивает на особом порядке использования данной коммуникации», - сказал Моисеев.

Длина трасс Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет более 5,6 км, протяжённость примыкающих к нему судоходных речных путей около 37 тыс. км. Альтернативой ему служат транспортные артерии, проходящие через Суэцкий, Панамский каналы или огибающие мыс Доброй Надежды.

«Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» пополнит ВМФ России в 2022 году», – сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере «Пётр Великий». По его словам, среднесрочной перспективе фрегаты типа «Адмирал Горшков» (проект 22350) будут оставлять основу кораблей дальней морской зоны Северного флота.

«Уже в следующем году приём очередного корабля - он будет носить имя легендарного полководца Великой Отечественной войны, командующего Северным флотом Арсения Григорьевича Головко», – сказал командующий. Он подчеркнул, что корабли данного проекта уже имеют дальних походов, успешно себя зарекомендовали, подтвердили все заложенных характеристики. «А с принятием на вооружение современного оружия, конечно, повысят все свои характеристики», – добавил командующий.

«Северным флот получит в этом году 345 единиц вооружения, доля современной техники составит свыше 62 процентов», – сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере «Пётр Великий».

«Продолжается переоснащение Северного флота на новые виды оружия. В текущем году должно быть поставлено 245 единиц современного вооружения, в результате до конца года его доля достигнет 62,3 процента», – сказал адмирал Александр Моисеев на брифинге. «На Северном флоте предусмотрено проведение испытаний 79 образцов военной техники, среди них – 13 кораблей и судов», – добавил он.

«Военные собрали и утилизировали около 3 тыс. тонн металлолома собрано в Арктике в прошлом году в рамках программы по ликвидации экологического ущерба Арктики», – сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере «Пётр Великий».

По его словам, освоение Арктики – это целый комплекс мероприятий, включающих в себя в том числе строительство развитой современной инфраструктуры на островах арктических архипелагов, целенаправленную деятельность по охране окружающей среды и экологии, научно-исследовательскую и океанографическую деятельность.

«Только за 2020 год в рамках мероприятий по ликвидации экологического ущерба Арктике собрано 2830 тонн металлолома и доставлено на материк», – сказал Моисеев.

По его словам, совместно с Русским географическим обществом в конце прошлого года обследованы объекты на архипелаге Новая Земля и в акватории Северного морского пути, в результате чего результате найдено более 120 экспонатов, имеющих важное историческое значение. «В этом году эта работу также продолжим», – добавил командующий.

«Группировка сил и средств российской армии, развёрнутая в Арктике, способна обеспечить военную безопасность России», – заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере «Пётр Великий».

«В настоящее время в Арктике развернута группировка сил и войск, способная адекватно реагировать на существующие и прогнозируемые угрозы. Северный флот способен обеспечить защиту национальных интересов и военную безопасность Российской Федерации в Арктическом регионе», – сказал командующий.

По его словам, вместе с поддержанием высокой боевой готовности личный состав Северного флота на регулярной основе решает задачи оказания помощи и спасания на море, в том числе на трассе Северного морского пути, обеспечения безопасности судоходства и экологической безопасности в Арктике.

«Деятельность Северного флота прежде всего нацелена на поддержание стабильности в Евроарктическом регионе, осуществляется в строгом соответствии с нормами международного права и не направлена против других стран», - подчеркнул Моисеев.

По его словам, Северный флот эффективно обеспечивает военную и экономическую безопасность России не только в арктическом регионе, но и в других районах Мирового океана в установленных границах ответственности.

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