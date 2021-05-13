Аргументы Недели → Армия 13+

13 мая 2021, 19:26

Фото: соцсети

Поданным, поступившим с места событий, Армения готовится официально обратиться в ОДКБ в связи с агрессией Азербайджана против суверенных территорий Армении. При официальном обращении о военной помощи ОДКБ обязана предпринять необходимые и незамедлительные шаги, предусмотренные статьей 4 Договора о коллективной безопасности.

Статья №4 гласит: «Если одно из государств – участников подвергнется агрессии (вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету), то это будет рассматриваться государствами – участниками как агрессия (вооруженное нападение, угрожающее безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на все государства – участники настоящего Договора.

В случае совершения агрессии (вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на любое из государств – участников все остальные государства – участники по просьбе этого государства – участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

О мерах, принятых на основании настоящей статьи, государства – участники незамедлительно известят Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. При осуществлении этих мер государства – участники будут придерживаться соответствующих положений Устава ООН». Статья дана в редакции «Протокола о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, подписанного 10 декабря 2010 года».

Пашинян назвал ситуацию в Сюнике взрывоопасной и поручил МИД обратиться в ОДКБ: «Поручаю и.о. министра иностранных дел Ара Айвазяну, и.о. министра обороны Вагаршаку Арутюняну, секретарю Совета Безопасности Армену Геворкяну предпринять меры для начала консультаций, предусмотренных Договором о коллективной безопасности с тем, чтобы скоординировать позицию стран-членов ОДКБ и устранить возникшую угрозу. Поручаю предпринять меры для запуска процедур, предусмотренных Положением о кризисном реагировании ОДКБ».

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