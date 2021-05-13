Война между Арменией и Азербайджаном может вспыхнуть в любой момент?

Аргументы Недели → Армия 13+

13 мая 2021, 16:56 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

С мест событий поступают сообщения, что в Сюникской области и по всей Армении спонтанно собираются добровольцы и требуют выдать им оружие. Народ крайне недоволен бездействием правительства республики и армии. Есть сведения, что и российским военным не удалось уговорить азербайджанцев покинуть суверенную территорию Армении. Ереван предъявил Баку ультиматум и угрожает применить силу. Однако поступает и позитивная информация об уходе азербайджанских военных с армянской территории.

Из Армении поступают разноречивые данные. По одним сведениям - азербайджанские военные все же отошли на свою территорию. По другим данным речь идёт о срыве трёхсторонних переговоров и об отказе азербайджанских военных покинуть суверенную территорию Армении. Есть сведения, что на боевые позиции с армянской стороны выдвинута батарея РСЗО «Град», но официального подтверждения этой информации нет. Ереван предъявил Баку ультиматум. Сообщают о продвижениях армянских подразделений в направлении района, оккупированного двумя ротами азербайджанских войск. От Минобороны России разъяснений по этому поводу пока получить не удаётся. Пока известно то, что российские миротворцы остаются на прежних позициях и в Сюникском кризисе не участвуют. Правда, на месте событий все же находятся российские наблюдатели.

Всё выглядит, как серьёзная провокация, способная воспламенить войну регионального масштаба. Если начнутся боевые действия, ожидается вмешательство в ситуацию со стороны Турции, которая однозначно поддержит Азербайджан. В данной обстановке страны ОДКБ должны выступить на стороне Армении. Однако, ещё в ходе осенней карабахской кампании 2020 года, общественность таких участников ОДКБ, как Казахстан и Киргизия, явно симпатизировала Баку. Начало нового вооружённого противостояния в Закавказье может вылиться в серьёзный кризис и для ОДКБ. Москва рискует потерять своего единственного союзника в Закавказье.

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